Блестки и нежность

Казахстанский дизайнер Маншук Куанышева представила первую полноценную коллекцию весна-лето 2017 бренда Malli

В новой коллекции дизайнер делает ставку на знаковые для бренда элементы вышивки и обильного декорирования. В то же время экспериментирует с дизайном и кроем. Особое внимание уделено верхней одежде – пальто, плащам и паркам, которые предстают в новой интерпретации благодаря использованию необычных материалов вроде органзы. Основу коллекции составляют монохромные образы – черные, бежевые, молочные. Дополнили плащи и парки топы-бюстье, шорты, слип-дрессы.

Транк-шоу сопровождал небольшой перформанс, исполненный самими моделями. Музыку для перформанса написала Акмарал Зыкаева, более известная под псевдонимом Mergen Music.