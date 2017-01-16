Взять под контроль

Организация по защите животных PETA купила акции конгломерата LVMH в надежде эффективнее бороться против использования кожи рептилий в создании обуви и сумок

В декабре прошлого года PETA рапространила резонансное видео, снятое на одной из кожевенных фабрик Вьетнама, в котором демонстрируется жестокое обращение с крокодилами. Фактически, шкуру с рептилий там сдирают живьем. По данным PETA именно эта фабрика обспечивает бренды, входящие в конгломерат LVMH, высококачественными и экзотическими материалами. В свою очередь, директор LVMH по экологии Сильви Бернар заявил, что продукция с вьетнамских фабрик не закупалась конгломератом с 2014 года.

Чтобы предотвратить жестокое обращение с животными, а в будущем вообще остановить использование экзотической кожи в изготовлении одежды и аксессуаров, PETA выкупила пакет акций LVMH. Теперь организация может выступать на собраниях акционеров LVMH за этичное отношение к животным. Сколько акций купила PETA не сообщается. На данный момент организация также владеет акциями Prada и Hermès.