Первый взгляд: Тетральная кампания Balenciaga

И мужская кампания Dior

Новую рекламную кампанию Balenciaga, как и коллекцию, Демна Гвасалия посвятил фетишу. А креативный директор Dior Homme Крис Ван Аш кампанию мужской коллекции назвал "Новые романтики". Олицетворяют ее в этом сезоне рэпер A$AP Rocky, музыкант Бой Джордж и актер Рами Малек

Спандекс и латекс – два главных материала, которые использовал Демна Гвасалия при создании одежды для весенне-летней коллекции Balenciaga. Более того, спандекс Гвасалия откровенно назвал фетишем, проводя паралелль с Кристобалем Баленсиагой, который в свое время увлекался взаимоотношениями человеческого тела и ткани. Рекламную кампанию Balenciaga снимали на импровизированных театральных подмостках. На фоне портьеров модели позируют в сапогах-легинсах, блузах с драпировками, кейпах из виниловой кожи и жакетах с гипертрофированными плечами.

"Что из себя представляет Dior Homme сегодня?" – таким вопросом задался дизайнер мужской линии Крис Ван Аш. "Это музыка, кино, это мода. Это моя память о 80-х, которые актуальны и сегодня. Бой Джордж – один из символов этого времени, он оказал огромное влияние на мое поколение. Он олицетворял и олицетворяет свободу и бунтарство", – комментирует свой выбор Крис Ван Аш. Кроме британского музыканта лицом новой рекламной кампании стали актер Рами Малек, которого дизайнер сравнивает с фламандской картиной, рэпер A$AP Rocky и модель Эрнест Климко.