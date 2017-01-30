Мятежники с лицами ангелов

Кретивный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло в феврале на неделе моды в Париже проведет показ сразу двух коллекций - женской и мужской. Превью мужской коллекции можно посмотреть в опубликованной брендом новой рекламной кампании

Дебют Энтони Ваккарелло состоялся в сентябре 2016 года на неделе моды в Париже. Тогда же стало понятно, что безбашенным рок-н-роллом и гранжем Эди Слимана покончено и настало время безудержной сексуальности Ваккарелло. С того момента, как Ваккарелло занял место креативного директора Saint Laurent, дизайнер не выпускал мужских коллекций. Только кампанию, лицом которой стал рэпер Трэвис Скотт. В выпущенных следом за ней короткометражке и рекламной кампании акцент тоже был поставлен на женскую линейку.

Пару дней назад бренд объявил об объединении женских и мужских показов. Состоится долгожданное шоу в феврале на неделе моды в Париже. В качестве превью мужской коллекции Saint Laurent опубликовал рекламную кампанию мужской коллекции и видеоролик под названием "Мятежники с лицами ангелов". Снимки кампании представляют собой коллажи с изображением моделей и деталями одежды.