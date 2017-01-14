После скандального ухода Эди Слимана из Saint Laurent, дизайнер "молчал" почти год, лишь изредка появляясь в прессе. Новые проекты Слиман держал в секрете, ходили слухи о новых назначениях дизайнера и даже запуске его собственного бренда, но все они оказались ложными.

В интервью The New York Times Слиман рассказал, что на время оставит дизайнерскую деятельность и будет пока заниматься фотографией. Это – еще одно известное страстное увлечение дизайнера, все рекламные кампании Saint Laurent в течение тех четырех лет, что он возглавлял бренд, он снимал сам. Кроме того, работал с французским и русским Vogue, Purple Magazine и Garage Magazine.

"Я в равной степени люблю моду и фотографию. Но все-таки мода – это более аналитический процесс, который требует скорее собственного чувства стиля, чем следования установленным стандартам. В то же время у моды и фотографии есть кое-что общее – здесь очень важны искренность и индивидуальность. Да, фотография для меня играет сейчас очень большую роль, но я никогда не говорил, что не вернусь в мир моды", – делится Слиман.

Прочитать полное интервью The New York Times с Эди Слиманом можно тут

Первое интервью Эди Слимана после ухода из Saint Laurent

Первое интервью Эди Слимана после ухода из Saint Laurent

Первое интервью Эди Слимана после ухода из Saint Laurent

Первое интервью Эди Слимана после ухода из Saint Laurent

Первое интервью Эди Слимана после ухода из Saint Laurent