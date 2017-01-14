Первое интервью Эди Слимана после ухода из Saint Laurent

О моде и фотографии

Эди Слиман дал свое первое интервью после ухода из Saint Laurent, в котором рассказал, что на время оставит работу дизайнера и будет заниматься фотографией

После скандального ухода Эди Слимана из Saint Laurent, дизайнер "молчал" почти год, лишь изредка появляясь в прессе. Новые проекты Слиман держал в секрете, ходили слухи о новых назначениях дизайнера и даже запуске его собственного бренда, но все они оказались ложными.

В интервью The New York Times Слиман рассказал, что на время оставит дизайнерскую деятельность и будет пока заниматься фотографией. Это – еще одно известное страстное увлечение дизайнера, все рекламные кампании Saint Laurent в течение тех четырех лет, что он возглавлял бренд, он снимал сам. Кроме того, работал с французским и русским Vogue, Purple Magazine и Garage Magazine.

"Я в равной степени люблю моду и фотографию. Но все-таки мода – это более аналитический процесс, который требует скорее собственного чувства стиля, чем следования установленным стандартам. В то же время у моды и фотографии есть кое-что общее – здесь очень важны искренность и индивидуальность. Да, фотография для меня играет сейчас очень большую роль, но я никогда не говорил, что не вернусь в мир моды", – делится Слиман.

Прочитать полное интервью The New York Times с Эди Слиманом можно тут.