Первая мужская коллекция Walk of Shame

Дизайнер Андрей Артемов неожиданно выпустил "дополнение" к круизной коллекции Walk of Shame – мужскую капсульную коллекцию. Создана она "по многочисленным просьбам" поклонников бренда мужского пола.

Мужская коллекция станет частью женской круизной и выйдет в продажу только в конце этого года. Мужской гардероб Walk of Shame Андрей Артемов сформировал из треников, футболок, шорт, бомберов, анораков, кепок и рубашек. С узнаваемой надписью "Волк оф шейм". Многое из мужской линейки мы видели и ранее, в составе женских коллекций Walk of Shame. Теперь же все, что было заимствовано дизайнером для девушек из мужского гардероба, вернулось на "свое место".