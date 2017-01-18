Весна-лето 2017

Jimmy Choo поделился своей весенне-летней рекламной кампанией, одной из самых красивых за сезон

Последние несколько лет из модного графика исчезает четкое разграничение на сезоны. В летних кампаниях бренды снимают шубы, а в зимних - купальники. При этом новая кампания Jimmy Choo - это современная ода весне: от декораций в виде акварельных цветов до самой коллекции американского бренда.

В ней - ни одной модели из меха и грубой кожи. Весенне-летняя коллекция Jimmy Choo - это элегантные лоферы, белые кроссовки, сумки и босоножки насыщенных оттенков.

Лицами кампании стали модели Кики Уиллемс и Лу Гайо. Фотограф - Дэн Джексон, который снимал один из роликов для календаря Love Magazine 2016, последнюю кампанию Tiffany & Co, истории для I-D Magazine и декабрьскую обложку Vogue Australia.