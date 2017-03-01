Натали Маcсене

Основатель группы компаний Net-A-Porter и глава Британского модного совета Натали Массене присоединилась к команде Farfetch

Слухи о том, что Натали Массене, одна из самых влиятельных фигур индустрии моды, перейдет в Farfetch, начали ходить еще в конце прошлого года, но окончательно подтвердились только вчера. Массене станет одним из председателей совета директоров компании. Также Натали будет заниматься укреплением и развитием стратегии Farfetch вместе с основателем платформы Жозе Невешем.

Натали Массене – бывший журналист WWD и ассистент Изабеллы Блоу. В 2000 году Натали ушла из журналистики, запустив премиальный онлайн-ритейлер Net-a-Porter. Сегодня портал насчитывает 390 брендов из 170 стран, магазин мужской одежды Mr Porter, дискаунт The Outnet и печатный журнал Porter. Массене стала революционером в модной индустрии, доказав, что люкс можно продавать онлайн. Но в 2015 году ей пришлось покинуть компанию из-за разногласия с инвесторами. Год она работала в составе Британского модного совета и развивала собственное агентство Imaginary Ventures.

Возвращение Натали Массене в электронную коммерцию подразумевает новые кардинальные изменения в индустрии. В Farfetch уже перешли двое бывших сотрудников Net-a-Porter – Стефани Фэйр, занимавшая позицию президента The Outnet, и Холли Роджерс, бывший директор моды Net-A-Porter. С приходом Натали компания рассчитывает выйти на рынок IPO, специальный способ акционирования, при котором бумаги Farfetch будут доступными для широкой аудитории. Cейчас онлайн-платформа уже опережает всех своих конкурентов по количеству трафика (10 миллионов посещений в месяц), а за период 2016 года их продажи выросли на 70%.

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