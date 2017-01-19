Официально: Louis Vuitton объявил о коллаборации с Supreme

Подтверждение слухов

Креативный директор мужской линии Louis Vuitton Ким Джонс подтвердил слухи о коллаборации с Supreme

Слухи об этом шли давно. И наконец получили свое подтверждение. Louis Vuitton и Supreme работают над совместной коллекцией. Сегодня, накануне показа мужской коллекции Louis Vuitton осень-зима 2017/2018, бренд подтвердил информацию изданию WWD.

В интервью сайту высказался креативный директор мужской линии Louis Vuitton Ким Джонс: "Вы не можете говорить о мужской Неделе моды в Нью-Йорке, не упоминая Supreme. Потому что сегодня это гигантское и глобальное явление. Я просто чувствую, что сейчас они равны по силам с Louis Vuitton. Это называется дальновидность. Люди на самом деле не ожидают от нас такого, что даже хорошо. Я думаю, это современный подход. Все говорят об этом, и никто не делает. А мы делаем".

В Сеть уже просочились предположительные превью коллекции Louis Vuitton x Supreme. Судя по снимкам, в коллекцию вошли аксессуары из кожи, сумки, рюкзаки, чемоданы, пледы, кроссовки, лоферы, слиперы, очки, кепки и даже банданы.

Фото опубликовано Supreme Access™ (@supreme_access) Янв 19 2017 в 1:26 PST

Фото опубликовано Supreme Access™ (@supreme_access) Янв 19 2017 в 1:21 PST