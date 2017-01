Одежду из коллекции H&M Studio можно будет купить сразу после показа

Формат see now, buy now

H&M Studio официально переходит на концепцию see now, buy now. В марте, в рамках недели моды в Париже H&M Studio покажет коллекцию, одежду из которой можно будет купить сразу после шоу