Эмануэле пришел на смену Франке Соццани, которая умерла после долгой болезни в конце декабря 2016 года. Фарнети стал частью команды итальянского Conde Nast в 1999 году в качестве редактора только запустившегося GQ. Позже Эмануэле покинул проект ради работы на местном телевидении и в журнале Flair. В 2014 году он вернулся в издательство, где занял пост главного редактора GQ Italia. 

Это уже не первый случай, когда мужчина занимает пост главного редактора Vogue. Журналист и писатель Мишель де Брюнхофф возглавлял парижский Vogue в течение 25 лет. 

#EmanueleFarneti @efarneti has been appointed Editor in Chief of #vogueitalia and @luomovogue

Фото опубликовано Vogue Italia (@vogueitalia)