Эмануеле Фарнети

Объявлен новый главный редактор Vogue Italia - им стал бывший главный редактор GQ Эмануеле Фарнети

Эмануэле пришел на смену Франке Соццани, которая умерла после долгой болезни в конце декабря 2016 года. Фарнети стал частью команды итальянского Conde Nast в 1999 году в качестве редактора только запустившегося GQ. Позже Эмануэле покинул проект ради работы на местном телевидении и в журнале Flair. В 2014 году он вернулся в издательство, где занял пост главного редактора GQ Italia.

Это уже не первый случай, когда мужчина занимает пост главного редактора Vogue. Журналист и писатель Мишель де Брюнхофф возглавлял парижский Vogue в течение 25 лет.