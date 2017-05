О вражде Анны Винтур и Тины Браун из Vanity Fair снимут сериал

Телеканал Bravo ("Модный проект Рэйчел Зои", "Проект подиум") заказал мини-сериал под названием "Все, что блестит", который будет посвящен соперничеству двух легендарных редакторов – Анны Винтур (Vogue) и Тины Браун (Vanity Fair и The New Yorker).

Сюжет 16-серийного сериала будет основан на книге Томаса Майера Newhouse: All the Glitter, Power, and Glory of America's Richest Media Empire and the Secretive Man Behind It. Действие сериала развернется в 80-х годах, когда Анна Винтур начала работу в журнале издательского дома Condé Nast – House & Garden, а Тина Браун тогда возглавляла Vanity Fair.

"Все, что блестит" – история о том, как две смелые, амбициозные и энергичные женщины пробивались на вершину медиаиндустрии, где доминировали мужчины. У каждой было свое видение успеха и того, как можно изменить мир. Тина делала ставку на культуру и знаменитостей, а Анна – на моду и молодые таланты", – гласит официальный пресс-релиз.

Продюсировать сериал будет автор книги Томас Майер, а также Гейл Анна Херд ("Армагеддон") и Джудит Верно ("Мастера секса"). Сценарий напишут авторы фильмов "Улыбка Моны Лизы" и "Планеты обезьян". Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.