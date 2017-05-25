Рекламная кампания Nike c Беллой Хадид

Nike Cortez были первыми кроссовками для бега, дизайном которых занимался Билл Бауэрман, сооснователь марки. Спортсменам требовалась обувь с хорошей амортизацией, в ходе изнурительных тренировок они могли пробежать до 100 километров. Структура подошвы из двух слоев пенистого материала позволила смягчить шаг и стала инновационным изобретением.

Силуэт "Кортезов" можно считать легендарным, он на пару десятков лет старше стран бывшего СССР. В новой рекламной кампании снимается Белла Хадид. Она позирует на фоне винтажных автомобилей и лихо рассекает на старом скейтборде.

Новые Nike Cortez поступят в продажу 1 июня и будут стоить $90.