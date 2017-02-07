Скоро и в Алматы

Наталья Водянова стала лицом коллекции H&M Conscious Exclusive, все вещи которой выполнены из переработанных отходов

Ключевой элемент коллекции H&M Conscious Exclusive этого года - пудровое макси-платье с плиссе и воланами из эксклюзивной ткани Bionic, запатентованной H&M. Материалом для ее изготовления служат береговые отходы и пластиковые бутылки. Лицом коллекции Conscious Exclusive в этом году стала супермодель и филантроп Наталья Водянова: "Я горжусь, что стану частью кампании H&M Conscious Exclusive. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции - они обещают нам более экологичное будущее в мире моды".

Линия Conscious Exlcusive стала важным этапом для H&M в переходе к стратегии устойчивого развития. На данный момент 20% всей продукции H&M выполнено из экологичных материалов, ежегодно этот показатель растет. Как один из самых крупных потребителей переработанного полиэстера и экологически чистого хлопка в мире, H&M планирует окончательно перейти на использование органических тканей к 2020 году.

Новая коллекция H&M Conscious Exclusive будет представлена онлайн и в 160 бутиках бренда по всему миру, включая Алматы.