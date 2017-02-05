90’s Archive Re-Issue

В новой рекламной кампании Gap снялись супермодель Наоми Кэмпбелл и звезды-миллениалы Лиззи Джаггер, Румер Уиллис, Коко Гордон и Челси Тайлер

Новая капсульная коллекция Gap, выпущенная ограниченным тиражом, называется 90’s Archive Re-Issue и посвящена ключевым трендам 90-х годов - дениму, бомберам, мини-шортам, кожаным курткам и худи. Лицом рекламной кампании стала супермодель Наоми Кэмпбелл и звезды нового поколения - дочь Мика Джаггера Лиззи Джаггер, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис, дочь Ким Гордон Коко Гордон и дочь Стивена Тайлера Челси Тайлер.

Эта съемка стала трибьютом рекламной кампании Gap с Наоми Кэмпбелл, снятой Стивеном Мейзелом в 1992 году. "Это большая честь для меня, снова быть в этой одежде на этом же месте" - рассказала модель.