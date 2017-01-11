На Jil Sander будет работать дизайнер из Dior

По слухам

По сообщениям WWD, в будущем у Jil Sander будет два креативных директора. Один из них – из Dior

Согласно неподтвержденным источникам WWD, креативный директор Jil Sander Родольфо Пальялунга после Миланской недели моды, которая пройдет в феврале, покинет свой пост. По слухам, его место займут два новых дизайнера – основатель и дизайнер бренда мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси.

Люси Мейер имеет большой опыт работы в больших домах моды. Она была частью команды дизайнеров Dior во времена Рафа Симонса. После того, как дизайнер решил покинуть французский бренд и до назначения Марии Грации Кьюри новым креативным директором, Люси Мейер совместно с Сержем Руфье разработала несколько коллекций для Dior. До Dior Люси Мейер трудилась в Balenciaga и Louis Vuitton.

Слухи о том, что Родольфо Пальялунга оставит пост креативного директора Jil Sander появились в ноябре 2016 года. Однако, остаются неподтвержденными до сих пор.