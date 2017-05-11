11 мая 2017 года

Мария Грация Кьюри на посту креативного директора Dior уже готова к путешествиям – следующий круизный показ французского бренда пройдет в Голливуде

Впереди у нового креативного директора Dior Марии Грации Кьюри ответственное событие – показ первой для дизайнера кутюрной коллекции для французского дома. Состоится он уже в следующем месяце. Несмотря на количество работы, Мария Грация уже планирует показ круизной коллекции Dior. Состоится он впервые в Лос-Анджелесе 11 мая следующего года. Место и детали показа пока не сообщаются.

Напомним, что буквально вчера Мария Грация Кьюри показала первую рекламную кампанию для французского бренда. Ее лицами стали модели Рут и Мэй Белл, а фотографом выступила Брижит Лакомб.