Balmain

Креативный директор Balmain любит моделей старой школы. Вспомнить хотя бы рекламную кампанию прошлого года, лицами которой стали Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер. В новом сезоне Balmain тоже представляют не новички: Даутцен Крез, Изабели Фонтана, Наташа Поли, а также Джон Кортахарена, секс-символ 90-х и "нулевых" Тони Уорд и Габриэль Обри. Съемки рекламной кампании проходили на калифорнийском шоссе. Но для автора кампании Стивена Кляйна и Оливье Рустена было важно, чтобы локация не была узнаваемой. Саму кампанию креативный директор Balmain назвал "Путешествие армии Balmain".

Isabel Marant

Звездой новой кампании Isabel Marant стала немецкая модель Анна Иверс. Она же закрывала последний показ бренда на неделе моды в Париже. Коллекцию сезона весна-лето 2017 дизайнер посвятила женщине. Если быть точнее - ее чувствам, и о том, как важно следовать им. В качестве локаций (ирония или нет) Изабель Маран выбрала кухню и студию. Готовить, правда, Анне Иверс не пришлось. Только позировать на фоне холодильника и кофемашины в коротких шортах, пестрых топах и платьях с романтичными воланами. Авторами кампании стали уже по традиции Инез Ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. 