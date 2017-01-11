А также Анна Иверс для Isabel Marant

Два французских бренда - Balmain и Isabel Marant - поделились снимками своих новых рекламных кампаний

Balmain

Креативный директор Balmain любит моделей старой школы. Вспомнить хотя бы рекламную кампанию прошлого года, лицами которой стали Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер. В новом сезоне Balmain тоже представляют не новички: Даутцен Крез, Изабели Фонтана, Наташа Поли, а также Джон Кортахарена, секс-символ 90-х и "нулевых" Тони Уорд и Габриэль Обри. Съемки рекламной кампании проходили на калифорнийском шоссе. Но для автора кампании Стивена Кляйна и Оливье Рустена было важно, чтобы локация не была узнаваемой. Саму кампанию креативный директор Balmain назвал "Путешествие армии Balmain".

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Isabel Marant

Звездой новой кампании Isabel Marant стала немецкая модель Анна Иверс. Она же закрывала последний показ бренда на неделе моды в Париже. Коллекцию сезона весна-лето 2017 дизайнер посвятила женщине. Если быть точнее - ее чувствам, и о том, как важно следовать им. В качестве локаций (ирония или нет) Изабель Маран выбрала кухню и студию. Готовить, правда, Анне Иверс не пришлось. Только позировать на фоне холодильника и кофемашины в коротких шортах, пестрых топах и платьях с романтичными воланами. Авторами кампании стали уже по традиции Инез Ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.