Фотограф - Марио Сорренти

Новая кампания Agent Provocateur посвящена одному из самых распространенных сексуальных влечений - фут-фетишизму

Лицом новой коллекции Agent Provocateur стала модель Андреа Дьакону. Креативный директор бренда Сара Шоттон и фотограф Марио Сорренти искали вдохновение в знаковых фут-фетиш фотографиях. В частности, в работах пионера фут-фетиш фотографии - Элмера Баттерса. Для него главным эротическим фетишем были чулки. В рекламной кампании Agent Provocateur несмотря на обилие в кадре красивого белья главная роль принадлежит тоже чулкам, а также ступням Андреа Дьякону. В летнюю коллекцию Agent Provocateur вошли кружевные боди и прозрачные комплекты белья с цветочной аппликацией.