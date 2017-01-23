Милли Бобби Браун – новое лицо Calvin Klein

Calvin Klein By Appointment

В Сети наконец-то появились изображения первой кампании Calvin Klein, созданной под руководством Рафа Симонса

Выбор Милли Бобби Браун на роль лица Calvin Klein стало неожиданным решением. Долгое время циркулировали слухи о том, что актрисе предложили контракт с Louis Vuitton, после того как в Интернете была опубликована фотография молодых актеров сериала "Очень странные дела" и креативного директора Louis Vuitton Николя Жескьера. Но, как оказалось, Милли Бобби Браун стала частью команды Calvin Klein, в которую также вошли модели Эбби Ли Кершоу, Линейси Монтеро, Натали Вестлинг и Кики Виллемс. Рекламная кампания представляет новую линию Calvin Klein By Appointment, которая, по описанию самого Симонса, "призвана чествовать женщин Америки и американскую моду".

Из-за дебюта Рафа Симонса в качестве креативного директора, показ Calvin Klein уже стал самым ожидаемым шоу предстоящего сезона. Поэтому ни дизайнер, ни представители бренда не делились никакими подробностями, поддерживая ажиотаж. В прошлом году марка даже спровоцировала еще более повышенное внимание к себе, отменив предыдущий показ потому, что Симонс не успел приступить к работе.