"Транжира"

Marc Jacobs выпустил музыкальный клип, главными героинями которого стали драг-квин

Новый ролик посвящен круизной коллекции Marc Jacobs. Главные роли сыграли участницы популярного американского реалити-шоу RuPaul's Drag Race. В клипе девушки становятся работницами кабаре, где исполняют хит британской певицы Ширли Бейси Big Spender, известной по саундтрекам к фильмам "бондианы" ("Голдфингер", "Бриллианты навсегда"). Big Spender переводится как "транжира".