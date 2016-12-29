Новый ролик посвящен круизной коллекции Marc Jacobs. Главные роли сыграли участницы популярного американского реалити-шоу RuPaul's Drag Race. В клипе девушки становятся работницами кабаре, где исполняют хит британской певицы Ширли Бейси Big Spender, известной по саундтрекам к фильмам "бондианы" ("Голдфингер", "Бриллианты навсегда"). Big Spender переводится как "транжира".
Марк Джейкобс снял музыкальный клип
"Транжира"
Marc Jacobs выпустил музыкальный клип, главными героинями которого стали драг-квин
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- Buro247.kz
- Опубликовано
- 29.12.2016 11:27:58
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