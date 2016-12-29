Новый ролик посвящен круизной коллекции Marc Jacobs. Главные роли сыграли участницы популярного американского реалити-шоу RuPaul's Drag Race. В клипе девушки становятся работницами кабаре, где исполняют хит британской певицы Ширли Бейси Big Spender, известной по саундтрекам к фильмам "бондианы" ("Голдфингер", "Бриллианты навсегда").  Big Spender переводится как "транжира". 