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LVMH выкупает Christian Dior Couture
За $13 миллиардов
Холдинг LVMH объявил о решении приобрести кутюрную линию бренда Christian Dior. На данный момент концерн уже владеет подразделением Christian Dior Parfume, а вскоре возьмет под контроль линию кутюра и готовой одежды, департаменты аксессуаров, женской и мужской обуви.
Концерн выкупит 26% акций компании по $282 за каждую. После завершения сделки стоимостью $13 миллиардов дом Christian Dior полностью перейдет в руки одного владельца – LVMH.
Президент холдинга Бернар Арно считает, что "это позволит упростить коммуникацию между структурами дома, чего давно требовал рынок".
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