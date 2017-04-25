LVMH выкупает Christian Dior Couture

Холдинг LVMH объявил о решении приобрести кутюрную линию бренда Christian Dior. На данный момент концерн уже владеет подразделением Christian Dior Parfume, а вскоре возьмет под контроль линию кутюра и готовой одежды, департаменты аксессуаров, женской и мужской обуви.

Концерн выкупит 26% акций компании по $282 за каждую. После завершения сделки стоимостью $13 миллиардов дом Christian Dior полностью перейдет в руки одного владельца – LVMH.

Президент холдинга Бернар Арно считает, что "это позволит упростить коммуникацию между структурами дома, чего давно требовал рынок".