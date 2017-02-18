Лотти Мосс - новое лицо Chanel

По стопам сестры

19-летняя сводная сестра Кейт Мосс Лотти стала лицом Chanel

Лотти Мосс привлекла к себе внимание в 2011 году, на свадьбе сестры-супермодели и музыканта Джейми Хинса, где она была одной из подружек невесты. Быстрому старту карьеры мешал только возраст - на тот момент Мосс было всего 13 лет. Зато достигнув 16-летия, модель сразу же подписала контракт со Storm Model Management, в которое на протяжении 27 лет входила Кейт Мосс. Позже появились и первые рекламные контракты - сплошь крупные: с RED Valentino, Bvlgari, Sonia Rykiel и, разумеется, Calvin Klein. Как известно, именно этот бренд дал толчок карьере Кейт Мосс в начале 90-х.

Важный этап в карьере начинающей модели - сотрудничество с Chanel. Модель принимала участие в показе Chanel Metiers d'Art 2016/2017, а сейчас стала лицом линии солнцезащитных очков и оправ. Новая коллекция Chanel воздает к стилю 70-х: об этом говорят крупные круглые очки и оправа "бабочка". Вот и Лотти Мосс предстает в кампании в образе школьницы-хиппи: с пышными кудрями, в нежных кружевных блузах и с цветами в волосах.

Карл Лагерфельд - бессменный фотограф всех кампаний Chanel. Новая - не исключение.

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