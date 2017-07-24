Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel

Наступающей осенью Кара Делевинь, временно пропавшая с модных радаров, вновь возвращается в качестве музы Карла Лагерфельда в рекламной кампании Chanel. "Космическую" осенне-зимнюю коллекцию модель рекламирует не одна, а в компании Лили-Роуз Депп. Ранее дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради уже сотрудничала с Chanel, но представляла линию аксессуаров и аромат Chanel №5 L'Eau.

Фаворитки Карла Лагерфельда для кампании Chanel примерили главные хиты осенней коллекции, основанной на космическом путешествии: объемные худи с изображенными на них космонавтами, белые шелковые блузы и плиссированные юбки, твидовые жакеты, простроченные блестящими нитями и украшенные жемчугом, блестящие сапоги и пальто из овчины с серебристыми, похожими на фольгу вставками.