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Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel

Музы Карла

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel

Наступающей осенью Кара Делевинь, временно пропавшая с модных радаров, вновь возвращается в качестве музы Карла Лагерфельда в рекламной кампании Chanel. "Космическую" осенне-зимнюю коллекцию модель рекламирует не одна, а в компании Лили-Роуз Депп. Ранее дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради уже сотрудничала с Chanel, но представляла линию аксессуаров и аромат Chanel №5 L'Eau

Фаворитки Карла Лагерфельда для кампании Chanel примерили главные хиты осенней коллекции, основанной на космическом путешествии: объемные худи с изображенными на них космонавтами, белые шелковые блузы и плиссированные юбки, твидовые жакеты, простроченные блестящими нитями и украшенные жемчугом, блестящие сапоги и пальто из овчины с серебристыми, похожими на фольгу вставками.

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 1)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 2)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 3)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 4)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 5)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 6)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 7)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 8)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 9)

Космическое путешествие Лили-Роуз Депп и Кары Делевинь в осенней кампании Chanel (фото 10)

Buro247.kz

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