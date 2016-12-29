Лекала юбки Simone Rocha доступны онлайн

В рамках нового проекта

Найдено решение для тех, кто хотел, но не мог приобрести вещь от Simone Rocha – лекала юбки из весенне-летней коллекций 2014 года выложены в открытый доступ

Лучший британский дизайнер женской одежды этого года по версии The Fashion Awards Симон Роша решила присоединиться к новому проекту британского фотографа и документалиста Ника Найта Design Download, представленному на его сайте о моде Show Studio. Cуть проекта заключается в том, что известные дизайнеры делятся лекалами культовых вещей из своих прошлых коллекций с читателями. Помимо Симон в этом проекте уже поучаствовали Йоджи Ямамото, Джон Гальяно и Мартин Маржела. Для Design Download Симон Роша выбрала юбку, обрамленную жемчугом из весенне-летней коллекции 2014 года.