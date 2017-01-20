Битва титанов

Сегодня в 10.00 по времени Вашингтона (в 21.00 по времени Астаны) состоится инаугурация Дональда Трампа в президенты США. Помимо присяги избранного президента, СМИ интересует другой вопрос – в чем, точнее в наряде какого дизайнера, появится в Белом доме первая леди Америки – Мелания Трамп

В интересе к нарядам первой леди Америки нет ничего необычного. Но в случае с Меланией Трамп он повышенный. В ноябре 2016 года, сразу после президентских выборов, которые закончились победой Дональда Трампа, дизайнер Софи Телле (одна из тех, кто одевала Мишель Обаму) написала публичное письмо, в котором отказалась одевать Меланию и призвала коллег тоже бойкотировать первую леди Америки. В потенциальном списке "бойкотирующих" мог оказаться классик американской моды Ральф Лорен, который активно поддерживал Хилари Клинтон во время предвыборной кампании.

Однако, по последним сообщениям СМИ, Ральф Лорен, наоборот, числится в списке потенциальных авторов наряда Мелании Трамп для инаугурации. Его главным соперником называют Карла Лагерфельда. В случае с Лагерфельдом остается так же неизвестным, какой бренд будет представлять дизайнер: Chanel, Karl Lagerfeld или Fendi. Стоить отметить, что традиционно первые леди Америки отдавали предпочтение именно американским дизайнерам. Так, на ужине предшествующем инаугурации Мелания появилась в блестящем платье Reem Acra. Что она наденет сегодня – узнаем через несколько часов.