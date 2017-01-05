После 5 лет

Английский дизайнер не продлила контракт с домом Chloé после пяти лет совместной работы

Как оказалось, череда крупных отставок и назначений не осталась в 2016 году. Первой, кто решил поддержать тенденцию в новом году, оказалась Клэр Уэйт Келлер, креативный директор Chloé, проработавшая с французским домом пять лет. По сообщениям самой компании, девушка решила не возобновлять контракт по личным причинам - трое детей дизайнера проживают в Лондоне, в то время как сама Клэр уже пять лет живет в Париже.

Клэр Уэйт Келлер ради работы в Chloe переехала из Лондона в Париж в 2011 году, на что не решался ни один из прежних креативных директоров. Кто заменит ее на этом посту пока неизвестно.