Карл Лагерфельд взял интервью у космонавта

Карл Лагерфельд рассказал, кто вдохновил его на создание космического оформления для показа осень-зима 2017/18. Этим человеком стал Тома Песке, французский астронавт Европейского космического агентства. Последние несколько месяцев Песке находится на МКС в качестве бортинженера. Специально для французской радиостанции France Info Лагерфельд взял интервью у астронавта, который в этот момент находился на борту корабля.

Сам разговор длился недолго. Дизайнер спрашивал у Тома Песке, как он питается на борту, как занимается спортом и даже то, как принимает душ. Ведущие программы узнали, чем будет заниматься астронавт после возвращения на Землю. "Я уважаю его. Такие люди, как он, вдохновляют. Не только потому, что он космонавт, но и сам по себе он очень харизматичен", – рассказал дизайнер после интервью.

Корабль, на котором находится Тома Песке, стартовал 17 ноября 2016 года с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. Помимо него на борту находятся командир экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Пегги Уитсон.