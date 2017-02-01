Yeezy для детей

Канье Уэст и Ким Кардашьян анонсировали запуск совместной линии детской одежды

Над дизайном рэпер будет работать не только с супругой, но и с их детьми – Норт и Сэйнтом Уэст. Об этом в Snapchat рассказала Ким Кардашьян, а также поделилась тизерами дебютной коллекции. Разумеется, первые модели из детской линии Yeezy продемонстрировала Норт Уэст. Судя по всему, в коллекцию войдут платье лимонного цвета с глухим воротом и пайетками, а также оливковая дубленка с ярким подкладом.

Эстетика взрослой и детской линий Yeezy явно отличаются. Объяснить это легко: материалы и цветовую палитру коллекции на этот раз отбирал не рэпер, а его дочь. В прошлом году Канье Уэст уже выпускал мини-версии кроссовок Adidas Yeezy Boost 350.

Фото опубликовано Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) Янв 31 2017 в 5:14 PST

Видео опубликовано Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) Янв 31 2017 в 5:15 PST