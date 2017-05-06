Календарь Pirelli 2018 снимет Тим Уолкер

Британец Тим Уолкер, известный драматичными и сюрреалистичными сериями, станет автором следующего календаря Pirelli. В разное время Уолкер работал с Love, Vogue и W magazine, а его гротескные работы выставлялись в Лондонском музее дизайна и музее Боуз. Съемки нового календаря пройдут уже этим летом в Лондоне, но имена участниц пока держутся в секрете.

Пирелли - это одна из крупнейших компаний по производству шин. Изначально календарь задумывали для водителей-дальнобойщиков. Продавался он на заправках и в шиномонтажных мастерских. Но как и гид Мишлен, со временем календарь приобрел культовый статус и стал коллекционной вещью.