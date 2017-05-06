Поиск
Календарь Pirelli 2018 снимет Тим Уолкер
В 2017 году календарь снимал Петер Линдберг, в 2016 Энни Лейбовиц.
Британец Тим Уолкер, известный драматичными и сюрреалистичными сериями, станет автором следующего календаря Pirelli. В разное время Уолкер работал с Love, Vogue и W magazine, а его гротескные работы выставлялись в Лондонском музее дизайна и музее Боуз. Съемки нового календаря пройдут уже этим летом в Лондоне, но имена участниц пока держутся в секрете.
Пирелли - это одна из крупнейших компаний по производству шин. Изначально календарь задумывали для водителей-дальнобойщиков. Продавался он на заправках и в шиномонтажных мастерских. Но как и гид Мишлен, со временем календарь приобрел культовый статус и стал коллекционной вещью.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Софи Эллис-Бекстор на вечеринке De Beers в Алматы
Казахстанский "Павильон ограниченной ответственности" на 57-й Венецианской биеннале
Как прошел показ круизной коллекции ZhSaken
Праздничный Almaty Pop-Up Store: Выбор Buro 24/7
Met Gala 2017: Как прошло главное модное событие года
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий