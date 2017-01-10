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3 апреля 2017 года Chanel представит рекламную кампанию новой модели сумки Chanel Gabrielle совместно с амбассадорами модного дома

Сумка будет представлена только весной, но уже сейчас можно посмотреть, как примерно она будет выглядеть. Карл Лагерфельд поделился скетчем новой модели. В апреле сумку представят послы дома – Каролин де Мегрэ, Фаррелл Уильямс, Кара Делевинь и Кристен Стюарт.

Впервые сумка была представлена на показе весна-лето 2017. По задумке креативного директора марки модель должна максимально соответствовать духу Chanel - быть элегантной и функциональной. Благодаря удобным ремешкам сумку можно носить сразу несколькими способами – через плечо, на поясе, а также как сумку-почтальонку.