На заказ

Британский дизайнер, бунтарка Вивьен Вествуд выпустила новую коллекцию свадебных платьев, вдохновленную костюмами 17 века и знаковыми нарядами Vivienne Westwood Gold Label

Самое известное на сегодняшний день свадебное платье Vivienne Westwood - то, что носила Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Тогда, в 2009 году, пышное подвенечное платье стало частью осенне-зимней коллекции британского дизайнера. После его появления на экране платье было распродано на Net-a-Porter в рекордно короткие сроки, несмотря на внушительную цену в 4,5 тысячи фунтов стерлингов. Выйти замуж "как в кино" можно было и гораздо позже - пышное подвенечное платье можно было сшить на заказ. Правда, по более высокой цене - 11 тысяч фунтов.

К началу свадебного сезона британский бренд выпустил целую коллекцию свадебных платьев. Линейку дизайнер разделила на две части: pret-a-porter и couture. Платья из кутюрной коллекции можно приобрести только на заказ, при этом выбрав самому материал, цвет и декоративные элементы - ручная вышивка, блестки, жемчуг. Некоторые наряды из свадебной коллекции могут быть знакомы тем, кто следит за работой Вивьен Вествуд. Так, платье Malina Dress уже появлялось в коллекции экспериментального бренда британского дизайнера Gold Label. В дизайне платьев очень много отсылок к костюмам 17 века: десятки метров тюля, корсеты, драпировки на шелковых платьях. Разумеется, в современном прочтении.