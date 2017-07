Селин Дион в нарядах Rodarte, Margiela и Chanel в видео Vogue

Селин Дион очень давно не выпускает новых альбомов, но в СМИ ее имя появляется ежедневно. Правда, в изданиях, посвященных моде, а не музыке. С тех пор как канадская исполнительница начала работать вместе со стилистом Лоу Рочем, о ней заговорил весь мир. Стилист посчитал, что 49-летней певице отлично пойдут худи Vetements с изображением "Титаника" (очень остроумный способ напомнить, кто на самом деле спел My Heart Will Go On), джинсы Off-White и тотал-лук от Saint Laurent – и не прогадал.

Модная общественность решила отдать дань неожиданному возвращению певицы в качестве стритстайл-звезды. Так, в новом видео для Vogue Дион демонстрирует шесть лучших образов с кутюрной Недели моды. В коротком ролике исполнительница гуляет по Парижу и катается по Сене в нарядах от Giambattista Valli, Dior, Rodarte, Margiela, Valentino и Chanel.