Makeapromise: Однодневная акция Louis Vuitton x UNICEF

Как покупка украшений помогает благотворительности

Louis Vuitton создал украшения, сумму с продаж которых направят в фонд UNICEF для помощи сирийским детям

Модный дом Louis Vuitton и UNICEF начали сотрудничать год назад. За это время французский бренд помог собрать организации около $2,5 миллионов, которые позже направили в помощь детям Сирии и Нигерии.

После года успешной совместной работы Louis Vuitton и UNICEF запускают акцию, которая дает возможность каждому клиенту дома внести свой вклад в работу фонда всего лишь одной покупкой. Ровно на один день, 12 января, в бутиках Louis Vuitton по всему миру стартовала акция #makeapromise. В течение сегодняшнего дня в бутиках бренда можно приобрести лимитированные серебряные подвески и браслет LOCKIT от Louis Vuitton x UNICEF. $200 из суммы покупки каждого украшения направятся в UNICEF.

В течение всего лишь одного года UNICEF помог четырем миллионам сирийских детей получить необходимые медицинские вакцины, обеспечил 14 миллионов людей питьевой водой, а 140 тысяч детей - школьными принадлежностями. Наиболее актуальной задачей для работы фонда представляются более 100 тысяч сирийских детей, которые оказались запертыми в восточных частях Алеппо с июля прошлого года. UNICEF работает над тем, чтобы снабдить жителей города питьевой водой и необходимой психологической поддержкой.