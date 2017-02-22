Новая глава Inside Chanel

Chanel продолжает нас знакомить с историей жизни великой Габриэль Шанель. Новая глава истории посвящена одной из главных черт характера дизайнера – бунтарству

В течение года французский бренд выпустит четыре фильма из цикла Inside Chanel. Они будут посвящены свободе, любви и очарованию, то есть основным сюжетам в жизни Габриэль Шанель, которые и сегодня важны для каждой женщины. Первый ролик посвящен свободе выбора и тому, насколько важно оставаться самой собой, даже если окружающим это не по нраву. Ролики выходят в формате монолога и советов, в котором Chanel вдохновляет девушек на свершения. Предлагают ей действовать, как сама Габриэль.

"Желай немыслимого – быть независимой. Трудись, чтобы обрести свободу. Будь искренней и естественной. Выбирай простоту вместо излишеств, интуицию вместо принципов. Меняй, что не нравится. Желай, чтобы женщины могли свободно ходить, ездить, бегать, делать все, что они хотят, наслаждаться жизнью, как это делала Габриэль. Выбирай нонконформизм. Презирай условности и пренебрегай формальностями. Следуй духу прогресса. Выбирай смелость, желай красоты и будь собой", – говорится в ролике.