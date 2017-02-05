Автор – Паоло Роверси

Героинями новой съемки Паоло Роверси для Acne Studios стали не модели, а журналисты, художницы, певицы и актрисы со всего мира

По задумке креативного директора бренда Acne Studios Джонни Йохансона, новая рекламная кампания должна была стать ответом на политические события, происходящие в Америке. После ужесточения правил на въезд в США для граждан Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена даже обладатели грин-карты не смогли вернуться в Соединенные Штаты. "Эта коллекция – об открытости, о свободном взгляде на мир. Эта кампания будет напоминать нам о том, что гораздо важнее радоваться разнообразию и богатству наших культур, нежели чем строить стены", – рассказал Джонни Йохансон.

Главными героинями съемки стали перформансистка Садаф Нава, музыкант и художница Фатима аль-Кадири, художница Хаиф Караман, иранская актриса Голшифтех Фарахани и нью-йоркский журналист Негар Азими. Фотографом выступил итальянец Паоло Роверси.