Hermès откроют прачечную в Париже

Путешествуя в июне в Париж, в чемодан обязательно стоит положить шелковый платок Hermès. Только с 7 по 17 июня есть возможность отдать в стирку шелковый аксессуар для придания ему свежего и обновленного вида.

Hermès с любовью и уважением относятся ко всему, что делают. Именно поэтому осенью 2016 года французский бренд запустил не обычный, но полезный сервис – прачечные HermèsMatic. Так, pop-up-прачечные появились в Киото, Страсбурге, Амстердаме и Мюнхене. А в июне прачечная откроется в Париже. Стиральные машины и сушилки в прачечной будут окрашены в фирменный оранжевый цвет Hermès. Услуга абсолютно бесплатная, но вся процедура продлится в среднем около 48 часов. Кроме того, здесь же, в прачечной, можно будет купить шелковый платок Hermès с архивными принтами из лимитированных коллекций бренда. В Париже прачечная откроется по адресу: 17 rue de Sèvres, рядом с бутиком Hermès.