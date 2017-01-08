Второе место в рейтинге журнала занял прошлогодний победитель  британский актер Эдди Редмейн. Помимо него в первую десятку самых стильных известных мужчин вошли Люк Эванс (3-е место), ирландский боец Конор МакГрегор (4-е место), актер Том Хиддлстон. На верхних строчках также оказались ведущий Джеймс Корден, Бенедикт Камбербэтч, Джаред Лето, Джек О'Конелл и Ник Гримшоу. 

Журналисты GQ отметили эволюцию стиля Дрейка, назвав его естественным и простым, но одновременно мужественным и интеллектуальным. "На протяжении последних нескольких лет Дрейк развивал собственный узнаваемый стиль. Он сочетает в себе элегантную итальянскую небрежность и показную американскую расслабленность", – отметили критики журнала.

GQ назвал самых стильных мужчин 2017 года

GQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 года

GQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 годаGQ назвал самых стильных мужчин 2017 года

 