GQ назвал самых стильных мужчин 2017 года

На первом месте – Дрейк

Американский GQ составил список пятидесяти самых стильных мужчин 2017 года. Рэпер Дрейк возглавил рейтинг

Второе место в рейтинге журнала занял прошлогодний победитель – британский актер Эдди Редмейн. Помимо него в первую десятку самых стильных известных мужчин вошли Люк Эванс (3-е место), ирландский боец Конор МакГрегор (4-е место), актер Том Хиддлстон. На верхних строчках также оказались ведущий Джеймс Корден, Бенедикт Камбербэтч, Джаред Лето, Джек О'Конелл и Ник Гримшоу.

Журналисты GQ отметили эволюцию стиля Дрейка, назвав его естественным и простым, но одновременно мужественным и интеллектуальным. "На протяжении последних нескольких лет Дрейк развивал собственный узнаваемый стиль. Он сочетает в себе элегантную итальянскую небрежность и показную американскую расслабленность", – отметили критики журнала.