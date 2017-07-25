Гости из будущего: Рекламные кампании Gucci и Calvin Klein

В феврале этого года на Неделе моды в Нью-Йорке состоялся дебютный показ Рафа Симонса для Calvin Klein. За это время Симонс успел получить две главные награды CFDA Fashion Awards, возобновить контракт с Брук Шилдс, снять в рекламе нижнего белья 73-летнюю Лорен Хаттон и актеров фильма "Лунный свет". Кроме этого, Раф Симонс успел попробовать себя в качестве режиссера клипа для британского коллектива The XX. Работы Симонс за несколько месяцев проделал немало.

Но главную кампанию сезона Calvin Klein выпустил только сейчас. Вместе с фотографом Вилли Вандерперре, который обычно снимает для Prada, дизайнер и группа моделей отправились в пустыню Мохаве. Модели снялись на пустынной дороге на фоне билборда с изображенными на нем кадрами из прошлогодней кампании Calvin Klein "Американская классика".

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Коллекции Gucci с каждым сезоном становятся менее интересными и захватывающими, чего не скажешь о рекламных кампаниях бренда. Тут у Алессандро Микеле с фантазией все хорошо. Главными героями новой кампании Gucci стали инопланетяне и динозавры. Первые кадры ролика, например, отсылают к знаменитым титрам "Звездных войн". Однако за основу ролика был взят фильм "Звездный путь" про капитана Джеймса Тиберия Кирка и его команду. Идея рекламной кампании принадлежит самому Микеле, воплощать ее помогали арт-директор Кристофер Симмондс и фотограф Глен Лачфорд.