Специально к открытию поп-ап-стора музыкантов

На этой неделе Daft Punk открывают свой поп-ап-магазин в Лос-Анджелесе. Рассказываем, что там будет

Новый мерч Daft Punk - больше чем, просто сувениры и футболки с названием группы. По сути, это крупнейшая коллаборация культового электронного дуэта с шестью брендами сразу. Специально для поп-ап-стора Daft Punk создали лимитированные коллекции Gosha Rubchinskiy, Off-White, Darkdron, Hervet Manufacturier, Han Cholo и Enfants Riches Deprimes. Также у поклонников появится возможность приобрести кепки, постеры, йо-йо, игрушки и другие вещи из онлайн-магазина музыкантов со скидкой.

Daft Punk обещает сделать свой мерч-магазин особенным не только засчет коллабораций. Музыканты готовят крупную выставку-ретроспективу своего творчества. В стенах поп-ап-стора можно будет увидеть реквизит, гардероб, фотографии, произведения, выступления и шлемы за всю историю группы.

Поп-ап-стор Daft Punk будет работать в Лос-Анджелесе с 11 по 19 февраля по адресу Мелроз-Авеню 8818 в Западном Голливуде. Напоминаем, что уже 12 февраля группа выступит на "Грэмми-2017" вместе с The Weeknd.

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