Идеальное попадание

Единственная дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин Кобейн стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs

Как оказалось, Марк Джейкобс и 24-летняя Фрэнсис Бин знакомы уже больше двадцати лет. Чтобы анонсировать новую рекламную кампанию, дизайнер запостил фотографию девушки с подробной подписью: "Я встретил Фрэнсис Бин, когда ей было только 2 года, на ужине с ее матерью Кортни Лав и Анной Суи. Я всегда хотел работать с Фрэнсис. Ее красота, уникальность и сила, я уважаю их. Некоторые вещи остаются постоянными, и одна из них – моя способность вдохновляться теми, кто не боится выходить за рамки".

Девушка стала лицом весенне-летней кампании. Фотографом выступил Дэвил Симс. Сама Кобейин называет себя художником. "Не думаю, что буду работать моделью для кого-то еще – это стопроцентно за пределами моей зоны комфорта", –рассказала Фрэнсис Бэй.