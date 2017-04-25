Фаррелл Уильямс, Кара Делевинь, Кристен Стюарт и Каролин де Мегрэ сыграли в фильмах Chanel

Chanel опубликовал заключительную часть рекламной кампании, в центре которой оказалась новая модель сумок бренда – Chanel's Gabrielle. В течение месяца бренд делился роликами, в которых представлял новинку в разных ситуациях и в руках разных героев: от икон французского шика до актрис блокбастеров. Звездой заключительного ролика стал Фаррелл Уильямс, он же – единственное мужское лицо сумки. Помимо музыканта в проекте приняли участие три героини.

В первом ролике для Chanel сыграла Кристен Стюарт, во втором Кара Делевинь превратилась в персонажа мультфильма, а в третьем Каролин де Мегрэ сыграла классическую героиню французского кино.