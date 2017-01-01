16 роликов

В декабре издание LOVE Magazine публиковало на Youtube ролики с самыми соблазнительными моделями, певицами и знаменитостями. Вспоминаем лучшие из них

Вот уже шестой год подряд LOVE Magazine отмечает окончание года роликами с участием самых соблазнительных красавиц. В течение всего декабря на Youtube-канале издания публикуют по одному ролику в день, как обратный отсчет до Нового года. В этом году участие в съемках календаря LOVE Magazine приняли участие Крисси Тейген, Эмили Ратаковски, Ирина Шейк, Барбара Палвин, Хайди Клум, Даутцен Крез, Джоан Смоллс, Карли Клосс, сестры Белла и Джиджи Хадид.

В календаре LOVE Magazine засветились и ангелы Victoria's Secret: Тейлор Хилл, Эльза Хоск и Алессандра Амбросио. Примечательно, что впервые героиней календаря стала модель plus-size Эшли Грэхэм.

Многие ролики издание сняло по мотивам популярных и классических фильмов. Так, в одном из роликов Тейлор Хилл демонстрирует нижнее белье под диалог Брижит Бардо и Мишеля Пикколи из фильма "Презрение" Жан-Люка Годара, а Карли Клосс воссоздает момент из картины "Правдивая ложь", где Джейми Ли Кертис укладывала волосы с помощью воды из вазы с цветами.

Мы выбрали самые эффектные ролики из календаря LOVE Magazine. Посмотреть остальные видео можно тут.