В продаже – с сегодняшнего дня

Сегодня на Net-a-Porter появилась в продаже коллекция одежды Alaïa нового весенне-летнего сезона

Аззедин Алайя крайне редко сотрудничает с интернет-магазинами, предпочитая работать по-старинке, то есть – продавать одежду собственного бренда в офлайн-магазинах и универмагах. Но благодаря партнерству с Net-a-Porter французский бренд, вероятно, покорит и онлайн-просторы. Сегодня, 19 января, на Net-a-Porter появилась капсульная коллекция одежды Alaïa. Коллекция эксклюзивная – до сегодняшнего дня купить в интернете знаменитые платья Alaïa не представлялось возможным. Единичные экземпляры одежды можно было найти в онлайн-аутлетах, но новые коллекции – никогда.

В коллекцию, отобранную старшим байером Net-a-Porter Холли Расселл, вошло 60 предметов одежды, 22 из которых – платья. Есть в продаже как знаковые для марки вязаные скульптурные платья, так и более простые платья-рубашки, летние сарафаны, комплекты из денима, а также парфюм, свечи и кремы для тела. Холли Расселл, знающая предпочтения покупателей Net-a-Porter, уверена, что коллекция Alaïa будет раскуплена моментально. Приобрести ее можно здесь.