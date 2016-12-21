Демна Гвасалия – человек года

По версии The Business of Fashion

Одно из самых авторитетных и профессиональных изданий о моде The Business of Fashion объявило Демну Гвасалия главной персоной 2016 года

Основатель Vetements и художественный руководитель Balenciaga Демна Гвасалия проявил себя как человек, который оказал большее влияние на индустрию, чем кто-либо другой. На это ему понадобилось всего 12 месяцев. Он "нарушил" не только устоявшиеся принципы в мире моды, но и изменил взгляд на ведение бизнеса. Летнюю коллекцию Vetements Демна Гвасалия показал на Неделе кутюрной моды в июле 2016 года, а не в октябре, как это сделали остальные. Более того, над коллекцией дизайнер работал не в одиночестве, а привлек к работе рекордное для коллабораций количество брендов – 18. Дебютировав в 2016 году с коллекцией для Balenciaga, дизайнер доказал, что он более чем достоен этой позиции. В начале декабря Британский совет моды назвал Демну лучшим международным дизайнером года.

"Вся система моды больше не работает. Нет никакой связи между творческим и коммерческим видением. Этот порочный круг вращается и вращается все быстрее, убивая бизнес и креатив", – делится Демна Гвасалия с BoF.