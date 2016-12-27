И дизайнером Шепардом Фейри

Художник и дизайнер Шепард Фейри и вокалистка группы Blondie Дебби Харри вместе создадут линию одежды для Obey

Шепард Фейри и Дебби Харри уже сотрудничали два года назад – вместе они создали принт с портретом Дебби для свитшота бренда Obey, который основал Фейри. Обычный свитшот был распродан практически моментально. Спустя пару лет художник и певица решили повторить успех – новая коллаборация запланирована на осень 2017 года. На этот раз дело не обойдется лишь одной вещью – Дебби Харри планирует создать полноценную коллекцию для бренда.

"Я был фанатом Blondie на протяжении многих лет, и для меня огромная честь поработать с Дебби еще раз. У нее есть свой уникальный рок-н-ролльный стиль, и она ничуть не растеряла задор", – рассказывает Шепард Фейри.