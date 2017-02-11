Для нее и для него

Специально к дню Святого Валентина, украинская марка Sleeper выпустила капсульную коллекцию пижам для нее и для него. А главными героями съемки стали пони

Пижамы любят все - и девушки, и мужчины, и даже пони. К дню Всех влюбленных украинские дизайнеры Катя Зубарева и Ася Вареца выпустили лимитированную коллекцию пяти подарочных пижамных наборов. Каждая модель представлена в трех комплектах: две женские, две мужские, а также отдельный комплект женской и мужской. Еще один праздничный подарок от дизайнеров - каждую пижаму можно украсить индивидуальной вышивкой ручной работы. При заказе можно выбрать цвет нити и даже тип шрифта. А при заказе от двух комплектов действует скидка 30%.

Главными героями съемки стали пони Лори и Бонни. Дизайнеры бренда уверяют: пижамы от Sleeper порадуют всех - и людей, и животных. Глядя на счастливую пару Лори и Бонни, сомневаться не приходится.

Читайте также: Я согласна: Первая свадебная коллекция Sleeper