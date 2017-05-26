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Дайан Крюгер создаст коллекцию для Grey Jason Wu
Вторая линия американского бренда
Актриса Дайан Крюгер, сыгравшая в таких картинах, как "Одержимость" и "Бесславные ублюдки", – постоянная гостья Каннского кинофестиваля. На одном из фотоколлов на набережной Круазетт Крюгер появилась в белом топе и широких синих брюках – из предстоящей совместной коллекции Grey Jason Wu.
Актриса и дизайнер познакомились в 2009 году, и с тех пор Крюгер регулярно можно увидеть в одежде Jason Wu. Дизайнер даже назвал свою первую сумку в ее честь – The Diane. С тех пор их дружба только усилилась, что привело к совместному проекту. Новая коллекция бюджетной линии Grey Jason Wu будет состоять из 8 предметов стоимостью от $295 до $895.
"Дайан – мой близкий друг, мы сотрудничаем много лет. Мы придумали идею коллекции вместе во время рождественских каникул в Тулуме, сидя на пляже – это было так просто!" – рассказывает дизайнер.
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