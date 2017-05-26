Дайан Крюгер создаст коллекцию для Grey Jason Wu

Актриса Дайан Крюгер, сыгравшая в таких картинах, как "Одержимость" и "Бесславные ублюдки", – постоянная гостья Каннского кинофестиваля. На одном из фотоколлов на набережной Круазетт Крюгер появилась в белом топе и широких синих брюках – из предстоящей совместной коллекции Grey Jason Wu.

Актриса и дизайнер познакомились в 2009 году, и с тех пор Крюгер регулярно можно увидеть в одежде Jason Wu. Дизайнер даже назвал свою первую сумку в ее честь – The Diane. С тех пор их дружба только усилилась, что привело к совместному проекту. Новая коллекция бюджетной линии Grey Jason Wu будет состоять из 8 предметов стоимостью от $295 до $895.

"Дайан – мой близкий друг, мы сотрудничаем много лет. Мы придумали идею коллекции вместе во время рождественских каникул в Тулуме, сидя на пляже – это было так просто!" – рассказывает дизайнер.