Cloudbust – спортивные кроссовки Prada

На этой неделе появились первые фотографии спортивных кроссовок Prada. Cloudbust выйдут в продажу в двух расцветках: черном с розовым ремешком и белом с розовым или бирюзовым ремешком. В новинке дизайнеры придерживались принципа "меньше - лучше": минимальный брендинг (логотип на подошве и ремешке), минимальное количество деталей.

Вместо привычной тяжелой кожи или замши Prada воспользовались легкой тканью. Именно тряпочные кроссовки Flyknit от Nike и Primeknit от Adidas пользуются наибольшим спросом на рынке. Ткань позволяет отказаться от всех молний, замков и шнурков. Продажи стартуют в августе этого года. Мужская версия кроссовок появится ближе к ноябрю. Цена пока неизвестна.