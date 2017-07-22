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Cloudbust – спортивные кроссовки Prada
Не зря их силуэт напоминает облако
На этой неделе появились первые фотографии спортивных кроссовок Prada. Cloudbust выйдут в продажу в двух расцветках: черном с розовым ремешком и белом с розовым или бирюзовым ремешком. В новинке дизайнеры придерживались принципа "меньше - лучше": минимальный брендинг (логотип на подошве и ремешке), минимальное количество деталей.
Вместо привычной тяжелой кожи или замши Prada воспользовались легкой тканью. Именно тряпочные кроссовки Flyknit от Nike и Primeknit от Adidas пользуются наибольшим спросом на рынке. Ткань позволяет отказаться от всех молний, замков и шнурков. Продажи стартуют в августе этого года. Мужская версия кроссовок появится ближе к ноябрю. Цена пока неизвестна.
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