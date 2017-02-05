По решению Рафа Симонса

Calvin Klein продемонстрировали новый логотип, созданный британским дизайнером Питером Сэвиллом

Ребрендинг айдентики – первые крупные шаги Рафа Симонса на посту креативного директора марки. Так же поступил и Эди Слиман, сразу после вступления в должность креативного директора Yves Saint Laurent. Новый логотип был опубликован в Инстаграме бренда с подписью: "Возвращение к оригинальному духу марки. Ода основателю бренда и всем базовым ценностям модного дома".

Редизайном занимался арт-директор и графический дизайнер Питер Сэвилл – один из любимых дизайнеров Рафа Симонса. Именно он является автором обложек альбомов Joy Division и New Order.